المصدر: البيان الإلكتروني

صور نمطية عن جمهورية الكونغو الديمقراطية دائما ما تلقى طريقها للنشر، وبخاصة تلك التي تكشف للعالم سوء استغلال المطاط في هذا البلد، ما يؤثر تأثيرا سلبيا على التوازن البيئي هناك.

موقع (L'important) أدرج صورة كان نشرها حساب (BBC News Afrique) على تويتر ضمن الصور الخمس الأكثر تأثير وجاذبية في وسائل التواصل الاجتماعي في العام 2019.

الصورة هذه لا تتعلق بسوء استغلال المطاط أو انتهاك للبيئة، بل لحارس غابة وهو يلتقط صورة سيلفي مع غوريلا.

المنشور أثار عدة ردود وتعليقات، كما أرسل الكثير من الأشخاص صورا مع حيوانات.