أجمل صور 2019 بعدسة البيان

المصدر: البيان الإلكتروني

يستعد العالم لوداع عام 2019 بعد أيام معدودة، وبهذه المناسبة نستحضر معكم أجمل اللحظات وأجمل 10 صور التقطها مصورو صحيفة البيان خلال العام 2019.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، محتفلاً بدخول «بلو بوينت» التاريخ، كأول خيل يفوز مرتين خلال مهرجان «رويال أسكوت» في المملكة المتحدة. (تصوير: خليفة اليوسف 23 يونيو 2019)

لاعبنا الإماراتي عبدالله الشامسي يفوز بالميدالية الذهبية في منافسات السباحة لمسافة 50 متراً المقامة في مجمع حمدان الرياضي ضمن منافسات الأولمبياد الخاص. (تصوير: دينيس مالاري 17 مارس 2017)

تحدي الأقوياء..

تنافس مثير في دبي بين أقوى الرجال في العالم ضمن مسابقة «ألتيميت سترونغ مان»، التي أقيمت بدعم مجلس دبي الرياضي. (28 أكتوبر 2019)

شكّل خور دبي قلب المدينة الساحرة، عاكساً معلماً سياحياً ذا شهرة كبيرة في «دانة الدنيا»، لاسيما أنه يضم معالم متنوعة تجمع بين الأصالة والحداثة، وفي الصورة مواطن يمر بالقرب من مجسمات لطيور تزين إحدى ضفتيه. تصوير سالم خميس 24 يونيو 2019).

محمية المرموم

تشكل السياحة الصحراوية مصدر جذب لزوار دبي باختلاف جنسياتهم، خصوصاً في محمية المرموم التي تضم أنواعاً كثيرة من الحيوانات والطيور، وفي الصورة غزال يتمتع بجولة قبيل الغروب في المحمية بالقرب من القدرة بدبي. (تصوير: دينيس مالاري 22 نوفمبر 2019)

طالبات من مدرسة دبي العربية الأمريكية الخاصة يحتفلن على طريقتهن بمناسبة تخرجهن في نهاية العام الدراسي، وقد اخترن برج خليفة كرمز ومَعلم سياحي عالمي ليكون حاضراً في مشهد الاحتفاء والاحتفال بالتخرج. (تصوير: عبدالله المطروشي 12 يونيو 2019)

المرشحة مريم بن ثنية تعبر عن فرحتها بفوزها في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 (تصوير: سالم خميس 5 أكتوبر 2019)

القرية العالمية

استعدادات كبيرة وأفكار جديدة تسبق افتتاح القرية العالمية، الوجهة الترفيهية المتميزة، تعد بأجواء من الدهشة والمرح والترفيه الممتع، الذي يصل بين الحضارات ويعزز قيم التسامح والانفتاح على ثقافات الشعوب. تصوير: سالم خميس 29 أكتوبر 2019)

بحيرة الحب..

توصف «بحيرة الحب».. الواقعة ضمن سلسلة بحيرات القدرة الصناعية في دبي، بأنها وجهة رومانسية بامتياز، حيث تحولت إلى لوحات فنية متوائمة مع الطبيعة، وفي الصورة عائلة تستمتع مع أطفالها باللهو مع الأسماك بألوانها الزاهية. (تصوير - دينيس مالاري 18 ديسمبر 2019)



نسج مؤسسو الإمارات اتحادهم متسلحين بالصبر والعزيمة والتحدي والإخلاص، والعمل على رفعة الدولة وتميزها، وعلى دربهم سار قادة الدولة الميامين، في ظل الاتحاد المجيد، ليعززوا ريادتها عالمياً، مهتدين بقيم المؤسسين وبمنارات العدل والحكمة. (تصوير: أحمد بدوان 04 ديسمبر 2019).