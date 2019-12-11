"صخرة الأسد".. عاصمة الملك السريلانكي كاسابا

المصدر: البيان الإلكتروني

سيغيريا أو "صخرة الأسد"، هي موقع أثري عظيم والعاصمة الملكية السابقة لسريلانكا.

تقع "صخرة الأسد"، التي أدرجت ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، في وسط سريلانكا على بعد 160 كم من العاصمة كولومبو. ⠀

وقبل أن يشغله الملك كاسابا، كان موقع "صخرة الأسد" قد تم احتلاله كما هو موضح بواسطة الكتابة على الجدران الموجودة في الكهف.

ويتيح الصعود إلى قمة سيغيريا التمتع برؤية بانورامية للريف السريلانكي.

يذكر أن في نهاية القرن الخامس، اختار الملك كاسابا، الذي كان لديه العديد من الأعداء، صخرة الأسد، لبناء حصنه الذي أصبح اليوم عبارة عن أنقاض فقط، بحسب (futura.sciences).