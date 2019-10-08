مناطق لا تصدق أنها في بلد عربي

المصدر: دبي- البيان

في هذا البلد العربي تمتزج الطبيعة الخضراء مع الصحراوية والجبلية، ما يجعله واحداً من معالم السياحة الرئيسة في شمالي أفريقيا ووجهة سياحية ممتعة.

إنه الجزائر حيث التنوع الجغرافيّ بين الصحراء والجبال والشواطئ وقد كان لهذا العامل الأثر الكبير في جذب السياح من شتى أرجاء العالم. لكن غالبية السياح العرب الذاهبين إلى الجزائر لا يختارون سوى العاصمة فقط، ويظنون أنها هي الجزائر لكن هذا ليس صحيحاً.. فهناك مدن رائعة غير العاصمة، وهي وهران، عنابة، جانت، تمنراست، بجاية، جيجل، أدرار، تأسر قلوب زوارها.

حيث تمازجت فيها زرقة البحر بجبالها وغاباتها، وتنوعت فيها الثقافات والأماكن، فمن الشواطئ الرملية إلى الصخرية إلى الكهوف الحجرية، إلى الرمال الصحراوية التي تغوص بنا في عمق التاريخ وتأخذ إلى الوجود المبكر للإنسان في هذه المناطق.