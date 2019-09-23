بالصور.. العثور على سيف عمره 3,200 عام بحالة جيدة

المصدر: ترجمة وإعداد- بيان السطري

وجد علماء الآثار في جزيرة مايوركا الإسبانية (مايوركا) سيفاً عمره 3,200 سنة والذي يعد أحد الأسلحة التي تعود إلى العصر البرونزي.

وفي الجزيرة المعروفة بشواطئها المسمهة، تم العثور على السيف بالقرب من حجر ضخم يعرف محليا باسم تالايوت (أو تالايوت)، الذي بنته حضارة Tailiotic الغامضة التي التي عاشت في جزر مايوركا ومينوركا حوالي 1000-6000 قبل الميلاد.

وكان فريق علماء الآثار يعدون الموقع ليصبح متحفاً عندما التقط عالمان آثار صخرة من على الأرض ولاحظا وجود شيء بارز مكانها. وبعد إزالة الطين بعناية ، اكتشفوا أنه المعثور عليه هو سيف.

وقال جاومي ديا أحد علماء الآثار: "قمنا بتنقيب المكان في السابق وعثورنا على السيف هو مفاجأة كبيرة لم نتوقعها.

وقد تمت سرقة الآثار الصخرية قديماً من قبل الرومانيين وغيرهم فيما تم تنقيبها بالكامل منذ 1950، لذلك لم يتوقع أحد العثور على أي آثار أخرى.

ويظهر السيف بحالة جيدة على الرغم من أن طرفه مكسور وأنه يرجع لأكثر من 3000 سنة.

ويعتقد الفريق أن السيف يعود إلى حوالي 1200 قبل الميلاد وأنه قد تم تركه عن عمد في الموقع ، ويرجحون أنه قد دُفن كهدية من عائلة نبيلة أو أرستقراطية في "الميغاليث" أو الآثار الصخرية التي يعتقد أنها كانت تمثل موقعًا دينيًا وأماكن للمراسم الهامة.