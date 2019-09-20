الآلاف يحتشدون في دبي مول للحصول على أيفون 11

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت شركت أبل هاتفها الجديد "آيفون "11 و "آيفون 11 برو" في الإمارات من دبي مول وبقية متاجر أبل في الإمارات.

احتشد الآلاف في دبي مول من ساعات الصباح الأولى أمام متجر أبل من أجل الحصول على هاتف ايفون 11 الجديد.

ويتميز "آيفون "11 بمعالج A13 أحدث وأسرع المعالجات حتى الآن، وبكاميرتين بدقة 12 ميجا بيكسل، تدعم الخلفية منها تصوير فيديوهات بدقة 4K بسرعة 60 إطاراً في الثانية، قيماً تدعم الأمامية تصوير فيديوهات بسرعة بطيئة تصل إلى 120 إطار في الثانية وبدقة 1080p. أما الميزة الجديدة Night Mode فتحسن جودة التصوير في الإضاءة شبه المعدومة بشكل غير مسبوق في أي هاتف آخر.

احتشد الآلاف في دبي مول من ساعات الصباح الأولى أمام متجر أبل من أجل الحصول على هاتف "آيفون "11 الجديد.

ويتميز "آيفون "11 بمعالج A13 أحدث وأسرع المعالجات حتى الآن، وبكاميرتين بدقة 12 ميجا بيكسل، تدعم الخلفية منها تصوير فيديوهات بدقة 4K بسرعة 60 إطاراً في الثانية، قيماً تدعم الأمامية تصوير فيديوهات بسرعة بطيئة تصل إلى 120 إطار في الثانية وبدقة 1080p.

أما الميزة الجديدة Night Mode فتحسن جودة التصوير في الإضاءة شبه المعدومة بشكل غير مسبوق في أي هاتف آخر.