المصدر: البيان الالكتروني

مثلث بيكرينغ الرائع، المكون من مستعر أعظم، وهو جزء سديم الحجاب.

هو سحابة ضخمة من الغاز والغبار سخنت وأينت في كوكبة الدجاجة، بحسب موقع (futurasciences).

يذكر أن المستعر الأعظم هو حدث فلكي يحدث خلال المراحل التطورية الأخيرة لحياة نجم ضخم، حيث يحدث انفجار نجمي هائل يقذف فيهِ النجم بغلافهِ في الفضاء عند نهاية عمره، ويؤدي ذلك إلى تكون سحابة كروية حول النجم، وبراقة للغاية من البلازما.

أما السديم في الفلك، فهي أجرام سماوية ذات مظهر منتشر غير منتظم مكون من غاز متخلخل من الهيدروجين والهيليوم وغبار كوني.



كما تعرف عملية التأين على أنها العملية الفيزيائية لأجل تحويل الذرة أو الجزيء إلى أيونات بإضافة أو إزالة جسيمات مشحونة مثل الالكترونات أو أيونات أخرى وفي كثير من الأحيان جنباً إلى جنب مع التغيرات الكيميائية الأخرى.

وكوكبة الدجاجة أو الطائر هي كوكبة في نصف الكرة السماوية الشمالي، وهي كوكبة لافتة في سماء فصلي الصيف والخريف وأكثر الكوكبات سطوعًا. نَيِّرها هو ذنب الدجاجة.