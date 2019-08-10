دموع الرجاء في عرفات

يقف حجاج بيت الله الحرام في هذه الأثناء على صعيد عرفات الطاهر ، لأداء ركن الحج الأعظم .. " فالحج عرفه " كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

و وقد صح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ما من يوم أكثر أن يعتق فيه عتقاء من النار من يوم عرفة.

هذه مشاهد من صعيد عرفات الطاهر لحجاج يذرفون الدموع ويلهجون بالدعاء لله عز وجل .

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

فينبغي للمؤمن أن يكثر من الدعاء وسؤال الجنة والتعوذ بالله من النار، وسؤال العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وسؤال القبول، قبول الحج، والمغفرة للذنوب والأوزار.