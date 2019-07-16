لوحة "فنّ الأرض"

المصدر: البيان الالكتروني

رسم أحد الفنانين لوحة فنية رائعة بعنوان "فن الأرض" على إحدى التلال بسويسرا، وذلك باستخدام أصباغ طبيعية قابلة للتحلل بيولوجياً، تمزج بين الطبيعة والحفاظ على البيئة، نشرتها (CGTN) عبر حسابها على تويتر.

و"فن الأرض" هو فن مفهومي يقوم على النحت أو التشكيل في الطبيعة نفسها، والذي يتخذ إما أشكال دوائر كبيرة أو جدران طويلة أو أشكال حلزونية تصف في معظم الحالات من الحجارة الطبيعية في وسط بيئي طبيعي حتى تبقى على صلة مباشرة بمحيطها.

وهو استمرارا لاتجاه فن المنيمال في النحت، غير إن النحت هنا قد أصبح مباشرة في الطبيعة ذاتها، من خلال ملاحظة مختلف مظاهرها.

وهذه الحركة الفنية لها جذور تضرب في أعماق التاريخ، حيث أذهلت بعض الشعوب الغابرة العالم أخيراً من خلال الاكتشافات الحديثة بنقوشها العملاقة والرائعة، التي ترتكز معظمها في أراضي البيرو وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية.