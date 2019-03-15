المصدر: البيان الالكتروني

تلقب جزيرة أكونوشيما اليابانية بجزيرة الأرانب، وهي جزيرة كانت موقعاً عسكرياً مهما جداً بالنسبة لليابانيين، وخاصةً في الحرب العالمية الثانية، وذلك لأنّهم كانوا يستخدمونها كمعسكرٍ سريٍ يجرون فيه الاختبارات على الغازات السّامة وإمكانية تصنيعها، لاستخدامها أثناء الحرب كوسيلة من وسائل الأسلحة.

تُعتبر جزيرة أكونوشيما جزيرة صغيرة من حيث الحجم، وتقع في بحر سيتو الدّاخلي، وتتبع لمحافظة هيروشيما.

وسميت أكونوشيما بجزيرة الأرانب، بسبب هو أن أعداداً كبيرةً من الأرانب البرية جابت هذه الجزيرة واتخذتها موطناً لها، وهي أعدادٌ ضخمةٌ جداً ولا يمكن حصرها تماماً، وأدى تجمع هذه الأرانب في الجزيرة إلى إطلاق اسم جزيرة الأرانب عليها، وأصبحت تُعرف بهذا الاسم بشكلٍ كبير، وفق "اليابان بالعربي".