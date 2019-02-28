محمد بن زايد في سنغافورة

المصدر: البيان الالكتروني

يقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة إلى سنغافورة التقى خلالها حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة.. وبحثا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها بما يحقق مصالحهما المتبادلة إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين.

وعقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جلسة محادثات رسمية مع لي هسين لونج رئيس وزراء جمهورية سنغافورة الصديقة .. تناولت سبل تنمية علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة إلى مصنع شركة " غلوبل فاوندريز" لأشباه الموصلات في سنغافورة التابع لشركة مبادلة للاستثمار " مبادلة ".

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المصنع..كيه تشاي آنغ نائب أول للرئيس والمدير العام لعمليات " غلوبال فاوندريز " في آسيا وأوروبا وعدد من المسؤولين.

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مأدبة عشاء أقامها دولة لي هسين لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة الصديقة تكريما لسموه والوفد المرافق بمناسبة زيارته الرسمية إلى سنغافورة.

بعدها قام سموه بزيارة " منتزه حدائق الخليج " الذي يقع على الواجهة البحرية ويعد من أشهر المعالم السياحية في سنغافورة.