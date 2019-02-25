الدوريات الفارهة.. سياحة آمنة واستثنائية في دبي

المصدر: البيان الالكتروني

بذلت القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وإشراف العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، جهوداً كبيرة لتعزيز الأمن السياحي في دبي، عبر تدشين إدارة الشرطة السياحية، في الرابع والعشرين من أبريل عام 2001، لتكون الإدارة الأولى محلياً وعربياً وعالمياً في إسعاد السياح، والمعنية أيضاً باستفساراتهم وحل ما قد يعترضهم من مشكلات، ما جعل لها هوية خاصة ومميزة عن نظيرتها القلائل حول العالم.

وقال المقدم الدكتور مبارك بنواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية: مع مرور الزمن تم رفد الإدارة بكوادر وطنية مؤهلة وذات خبرة وكفاءة، وتطور عمل الإدارة ليصل إلى دراسة الظواهر العالمية للجرائم التي تستهدف السياح والاستعداد لها، كما تم تعزيز الحضور الأمني لإدارة الشرطة السياحية عبر 12 دورية فارهة ودوريات كهربائية صديقة للبيئة، أبهرت العالم وأبرزت وجه الإمارة الحضاري وكانت بمثابة حلقة وصل بين الشرطة والسياح والجمهور عموماً.