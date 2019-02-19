محمية الزوراء في عجمان.. واحة للطيور المهاجرة

تعد محمية الزوراء الطبيعية في إمارة عجمان ملاذاً للطيور والحياة البحرية بمساحة تصل إلى مليون متر مربع من غابة منغروف طبيعية.

المحمية هي نظام بيئي نابض بالحياة مكون من شجيرات منغروف وأهوار زرقاء وشواطئ رملية، وتعد ملاذاً لما يقارب 60 نوعاً من الطيور بما فيها النحام الزهري (الفلامنجو) ومالك الحزين والبلشون.

تقع محمية الزوراء الطبيعية شمال المدينة وتتصل مباشرة بشارع الشيخ محمد بن زايد. وتعد جزءاً من مجمع الزوراء وهو مشروع جديد يتميز بوجود ملعب جولف عالمي بـ 18 حفرة، ويمتد المشروع على محاذاة الواجهة البحرية بطول 12 كيلومتر وامتداد 1.6 كيلومتر على طول الشواطئ الرملية.