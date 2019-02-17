عروض عسكرية مبهرة في افتتاح «آيدكس»

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي " آيدكس" في دورته الـ 14 ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2019 " في دورته الـ 5 على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

واستهل الاحتفال بالسلام الوطني لدولة الإمارات بعدها شكلت مجموعة من الطائرات العسكرية علم الإمارات في سماء الاحتفال، وقدمت فرقة الفنون الشعبية لوحة تراثية ، تلاها عرضا موسيقيا باستخدام السلاح قامت به فرقة الأوكسترا العسكرية لجمهورية أرمينا، نالت إعجاب واستحسان الحضور.

بعدها جرى تقديم سيناريو لعملية عسكرية وهمية شاركت فيه عددا من الوحدات العسكرية البرية والجوية والبحرية استعلمت فيها تقنيات عسكرية وأمنية متطورة للتصدي للعدو ومنعه تحقيق أهدافه وتضمن سيناريو وهمي لقيام ميليشيات مسلحة بالاستيلاء على قاعدة عسكرية مهجورة بالقرب من مستودع ألغام وتمتلك هذه الميليشيات تجهيزات عسكرية خطيرة كما تقوم بتهريب الأسلحة عن طريق البحر ويتم تخزينها في شبكة أنفاق تحت الأرض متصلة بمنطقة إطلاق صواريخ بعيدة المدى.