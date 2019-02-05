القداس التاريخي للبابا فرنسيس في صور

المصدر: البيان الإلكتروني

أحيا البابا فرنسيس في أبوظبي قدّاسا تاريخيا في الهواء الطلق اليوم الثلاثاء، بمشاركة عشرات آلاف المقيمين الأجانب.

وبدأ القدّاس بعيد وصول البابا في سيارة بيضاء مكشوفة إلى موقع الحدث في مدينة زايد الرياضية، حيث حيا المصلّين الذين رفعوا أعلام الفاتيكان، بينما كان حراس يرتدون بدلات سوداء يسيرون بجانب سيارته.

وتعالت صيحات آلاف الحاضرين، الآتين من دول آسيوية خصوصا، هاتفين اسم البابا فرحا بوصول الحبر الأعظم لدى دخول سيارته إلى أرض الملعب، قبل أن تنسحب منه بعد جولة قصيرة ويصعد البابا إلى المذبح الابيض الضخم أمام المدرجات المكتظة بالحشود الغفيرة.