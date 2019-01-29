ساعة القطارات.. رمز بلد جبال الألب منذ 75 سنة

المصدر: البيان الالكتروني

من المستحيل المرور بجانبها دون أن تلفت الأنظار. فالساعة التي تزدان بها محطات القطارات في سويسرا مميّزة للغاية إلى درجة أنها تحوّلت إلى واحدة من رموز فن التصميم في بلد جبال الألب. ولاتزال هذه الساعة الحاضرة في المشهد منذ 75 عاما، تحافظ على تصميم حديث وعصري.

تم تثبيت هذه الساعة لأوّل مرة في العام 1944. وقد وضع تصميميها أحد مهندسي الشركة الفدرالية للسكك الحديدية ويدعى هانس هيلفيكر، وفق موقع "اخبار سويسرا".

الساعة مستوحاة من حركة باوهاوس، وتتميّز هذه الساعة في الوقت نفسه بنمط مجرّد - لا وجود لأرقام بل فقط خطوط عمودية- ولكنها غير قابلة للنسيان بعقارب ثوانيها الحمراء المزوّدة بدائرة في الآخر. والتي تذكّر بالزي التقليدي لمسؤولي المحطة.

وعلى الرغم من مرور 75 عاما، لاتزال هذه الساعة تحافظ على حداثتها، وتصميمها الخاص والمميّز استهوى شركة أبل لتستعيره رمزا لتطبيقاتها.

وبعد تهديدها بالمتابعة القضائية، دفعت أبل التي يقع مقرها في كاليفورنيا 20 مليون فرنك سويسري للحصول على حق استخدام تصميم الساعة السويسرية. لكن هذا التصميم اختفى من أجهزة آبل سنة فقط بعد ذلك أثناء المرور إلى النسخة رقم 7 من نظام تشغيل IOS الخاص بها.