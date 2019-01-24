إبداعات واحة السجاد

المصدر: تصوير: دينيس مالاري

يعود "واحة السجاد" أكبر مهرجان للسجاد في دبي في نسخته الـ24 ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوّق. تستعرض الفعالية الحرف اليدوية والسجاد المصنوع باليد ويتخلّلها ندوات لخبراء صناعة السجاد من حول العالم.

تستضيف "واحة السجاد" مصممي الديكور، وجامعي السجاد، والسياح، والعائلات، وكافة المهتمين بهذه الحرفة القديمة وبأحدث إبداعاتها. سيتمكن الأطفال أيضاً من الاستمتاع بأروع الأوقات في منطقة الألعاب المخصّصة لهم بينما يستكشف الأهل أحدث العروض والتصاميم. وتتضمّن الفعالية كذلك مجموعة من المسابقات التي تتيح للزوار الفوز بجوائز مميزة.

تستمر فعاليات واحة السجاد في سيتي ووك 2، من 20 يناير إلى 14 فبراير 2019.