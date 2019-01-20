جدارية فنية عملاقة تجمل شاطئ جميرا بدبي

المصدر: تصوير: علي الزكري

اجتمع سبعة فنانين في شاطئ جميرا (Dubai Blue Flag Beach) بدبي لمزج إبداعاتهم الفنية بجمال وروعة الشاطئ، إذ وضع الفنانون اللمسات الأخيرة لجدارية عملاقة يصل طولها إلى 56 متراً.

ويهدف هذا المشروع التطوعي الذي يتم برعاية بلدية دبي وبالتعاون مع معرض "آرت فور يو"، إلى إضفاء لمسة فنية والمزيد من الجمال إلى الشاطئ.

وتجسد رسومات الجدارية الحياة العائلية السعيدة التي يحظى بها سكان الإمارة، كما تصور الجانب الثقافي والتراثي لدولة الإمارات وهذا العمل الفني مفتوح للمشاهدة العامة.

واشترك في رسم اللوحة كل من الفنانين: - Jesno Jackson و Megha Manjarekar و Sristi Raj و Tina Khetarpal و Nazish Qureshi و Rajeev Nalukettil وBoze Krishna.