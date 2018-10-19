بالصور.. فتحات الأرض العملاقة

المصدر: البيان الالكتروني

تنتشر "الفتحات العملاقة في سطح الأرض" في العديد من بقاع العالم وهي ظاهرة طبيعية شائعة جدا.

وهناك في الوقت الحاضر روايتان بشأن مصدر هذه الفتحات. الرواية الأولى، تفيد بأن مصدرها انفجار غاز الميثان المتجمع تحت سطح الأرض. أما الثانية فتفيد بأن السبب في ظهورها يعود الى ذوبان الجليد الموجود تحت سطح الأرض نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة.

وقد طرح العلماء نظريات عديدة حول أسباب ظهور هذه الفتحات، منها نظرية الاحتباس الحراري الذي قد يكون تسبب في انطلاق غازات بشكل مفاجئ من تحت سطح الأرض، ونظرية الغاز المتراكم بسبب اختلاط الرمل مع الملح والغاز، إضافة إلى نظرية اصطدام نيزك بالمنطقة، وغيرها.

ومهما كان دعونا نلقي نظرة على هذه "الفتحات العملاقة في سطح الأرض" والمدهشة في بعض أنحاء العالم، التي تم تطوير بعضها إلى مناطق جذب سياحي ذات ميزات طبيعة فريدة.