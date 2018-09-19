المصدر: البيان الالكتروني

تعدّ مكتبة ستارفيلد، في ستارفيلد كويكس مول بعاصمة كوريا الجنوبية، أجمل مكتبة في العالم ومعلما ثقافياً كوريا لا يضاهى، حسب مجلة "العلم والحياة" الفرنسية.

مساحة المكتبة تصل إلى 2800 متر مربع، وهي من طابقين ومفتوحةٌ للجمهور مجاناً.

تتكون المكتبة من ثلاثة أرفف كتبٍ عملاقةٍ طولها 13 مترا ومزودة بما يقرب من 50000 كتاب ومجلة. وتمتاز المكتبة بأكبر مجموعةٍ من المجلات في كوريا وتضم ​​أكثر من 600 عنوان مختلف، بما في ذلك أحدث الإصدارات والمجلات الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المكتبة توفر بيئةً ممتعةً للزوار للاسترخاء أو للاستمتاع بالقراءة مع طاولات القراءة والكراسي الأنيقة.

لا توفر مكتبة ستارفيلد مساحة قراءة مريحةٍ لزوارها فحسب، بل تقدم أيضاً مجموعةً متنوعةً من الفعاليات الثقافية الشهرية والعروض مع موضوعات مختلفةٍ على أساسٍ يومي.