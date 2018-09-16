المصدر: البيان الالكتروني

تعد حلويات كانازاوا أعمالا فنية محسوسة. وتتربع على عرش هذه الصناعة المحلية اليابانية حلويات جوناماغاشي، التي تحظى بتقدير كبير ولها منظر أخاذ ومذاق خاص.

وقد ظهرت حلويات جوناماغاشي اليابانية التقليدية، المنتجة في كانازاوا، حسب موقع ( nippon.com) في عصر إيدو (1603-1868) مترافقة مع طقوس تقديم الشاي التقليدية، وهو ما يعكس المذاق الراقي للإقطاعيين في كاغاوا في ذلك الوقت. ومع مرور الوقت، أصبحت جوناماغاشي جزءا من حياة الناس العاديين، وأشياء لا غنى عنها للاحتفال بالفصول الأربعة والفعاليات المهمة في الحياة، فلنتعرف على بعض أشكالها: