بالصور.. منحوتات فنّية بقش الأرز

المصدر: البيان الالكتروني

الطبيعة بحد ذاتها تنضح بلوحات فنية قيمة في الجمال، لكن كيف يصبح الحال عندما تضيف عليها العبقرية الإنسانية بعد لمسات الابداع؟

الفلاحون في جميع أنحاء العالم يبتهجون لجني محاصيلهم وحصد حبوبهم، فهي مصدر رزقهم، لكن مخلفات المحاصيل تؤرقهم في تصريفها استعدادا لموسم فلاحي جديد.

حاصدو الأرز في منطقة نيغاتا اليابانية استعانوا بطلاب الفن في طوكيو لإيجاد حل لقش الأرز الذي يبقى في مزارعهم بعد تجميع المحصول.

جامعة Musashino رافقت المزارعين وطلاب الفن لعرض منحوتاتهم المصنوعة من القش في مهرجان Wara للفنون، الذي يقام منذ 11 عامًا.

معرض 2018 جاء مفعما بالإبداع، فمن قش الأرز نحتت او شكلت مجسمات لحيوانات عدة ندعوكم لاكتشافها: