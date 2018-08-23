(بانوراما) أسماك الشعب المرجانية

المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:

تعتبر الشعاب المرجانية حيوية للكوكب مثلها مثل الغابات الاستوائية، ومن هذا المبدأ ولد برنامج "مسح كاتلين سافيو"، وهو برنامج لمراقبة الحيوانات والنباتات في الشعاب المرجانية.

وقد تم تجهيز أعضاء هذا المشروع بأجهزة متطورة، ليقوموا بدوريات في البحار ويشكلو بنكًا استثنائيًا من الصور والبيانات، للكشف عن جمال وثراء الشعاب المرجانية للرأي العام وجعله يدرك أهمية الحفاظ عليها، بالإضافة إلى مساعدة العلماء في معرفة ودراسة وحماية هذه البيئات الهشة بشكل أفضل.

ومن هذا المسح اخترنا لكم هذه الصور البارونامية للأسماء التي تزخر بها الشعب المرجانية في قاع المحيطات: 

الحبار الاسترالي العملاق:

L’impressionnante seiche géante australienne

سمك السلور الأصفر:

Un poisson-coffre jaune parmi les récifs coralliens

أسد البحر غالاباغوس:

Deux otaries des Galápagos

تنين الماء:

Le dragon de mer, proche de l'hippocampe

أسماك اليوسفي:

Un couple de poissons-mandarins, aux Philippines

الجمبري ذو الألوان الزاهية:

Une crevette aux couleurs vives, aux Philippines

السمكة المهرجة:

Des poissons-clowns protégeant leur anémone

سمك الفليس المخطط بالازرق:

Une blennie à rayures bleues cachée dans les récifs coralliens

السمك الملاك:

Un poisson-ange à front jaune, en Indonésie

عقرب البحر:

La rascasse, un scorpion de mer

 

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