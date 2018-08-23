(بانوراما) أسماك الشعب المرجانية

المصدر: البيان الالكتروني

تعتبر الشعاب المرجانية حيوية للكوكب مثلها مثل الغابات الاستوائية، ومن هذا المبدأ ولد برنامج "مسح كاتلين سافيو"، وهو برنامج لمراقبة الحيوانات والنباتات في الشعاب المرجانية.

وقد تم تجهيز أعضاء هذا المشروع بأجهزة متطورة، ليقوموا بدوريات في البحار ويشكلو بنكًا استثنائيًا من الصور والبيانات، للكشف عن جمال وثراء الشعاب المرجانية للرأي العام وجعله يدرك أهمية الحفاظ عليها، بالإضافة إلى مساعدة العلماء في معرفة ودراسة وحماية هذه البيئات الهشة بشكل أفضل.

ومن هذا المسح اخترنا لكم هذه الصور البارونامية للأسماء التي تزخر بها الشعب المرجانية في قاع المحيطات:

الحبار الاسترالي العملاق:

سمك السلور الأصفر:

أسد البحر غالاباغوس:

تنين الماء:

أسماك اليوسفي:

الجمبري ذو الألوان الزاهية:

السمكة المهرجة:

سمك الفليس المخطط بالازرق:

السمك الملاك:

عقرب البحر: