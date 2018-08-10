الضفادع.. أشكال وأنواع

المصدر: البيان الالكتروني

بيئات العالم متعددة وكذلك أصناف حيواناتها، وضمن الفصيلة واحدة تتعدد أشكالها، موقع (dailynewshunters.com) رصد هذه الأنواع من الضفادع غير المعروفة حول العالم.

ضفدع المطر الأسود:

يبدو هذا الضفدع عبوسا ولهذا يعرف باسم "الضفدع الغاضب". كما أنه يصدر أصواتاً حادة يقال إنها تجلب الحظ.

الضفدع الارجواني:

الضفادع الارجوانية يستوطن الهند، وتظهر فقط في موسم الأمطار، وفي بقية السنة تبقى مخبئة تحت الأرض في حفرة بعمق مثل 26 قدما. الطعام الوحيد الذي تأكله هذه الضفادع طوال حياتها هو النمل الأبيض. وبسبب أنفها الغريب، تعرف أيضًا باسم ضفدعة خنزير الأنف.

الضفدع البرازيلي:

تعيش هذه الضفادع في غابات الامازون الرطبة بأمريكا الجنوبية، وعلى الرغم من أنها ليست كبيرة إلا انها تعرف بعدوانيتها الشديدة كما أن لها أسنانا حادة وشائكة، ولهذا السبب يرتدي السكان المحليون الأحذية في الغابة لتجنب تعرضهم للعض من قبل هذه المخلوقات الشريرة.

وعلى الرغم من عدوانيتها، إلا أنها تحظى بشعبية كبيرة كحيوان أليف في الولايات المتحدة.

الضفدع الفيتنامي:

هذا الضفدع الذي يستوطن فيتنام لطيف جدا وغريب جدا، حيث لديه جلد يساعده على التكيف، وهو واحد من أفضل الحيوانات المموهة في العالم، ما يجعله غير مرئي تمام للناس والحيوانات المفترسة، فقد تكون جالسًا بجواره ولا تعرفه.

ضفدع الطماطم:

ولأسباب واضحة، يطلق على هذا المخلوق اسم ضفدع الطماطم، ولكنك لن يكون من الحكمة أن تحاول تناول أحدها. فهي سامة للغاية واللون الأحمر اللامع هو تحذير للحيوانات المفترسة على الابتعاد.

الضفدع الافريقي:

الضفدع الافريقي هو عملاق بين الضفادع وله أسنان كبيرة جدا، والتي تساعده على ابتلاع الفريسة الكبيرة، حيث إذا تمكن من وضع الفريسة في فمه فإنه يبتلعها مهما كانت قوية.

ضفدع السلحفاة:

ربما ضفادع السلحفاة هو أغرب الضفادع على الكوكب لأسباب مختلفة، فهي فصيلة لا تنتمي إليها أي ضفادع أخرى، كونها تشبه السلحفاة ولكن من دون القشرة ومن هنا أتى اسمها.