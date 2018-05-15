القصباء تتزين لرمضان

يستضيف موقع البيان الإلكتروني اليوم الأحد الخبير العقاري علاء مسعود في برنامج #نصيحة_لايف الذي يبث مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي لـ "البيان".
نفى الدكتور مناف آغا، أستاذ الليزر والتقنيات الحديثة بكلية طب الأسنان جامعة عجمان، صحة ما يتناقله البعض من أن «الفينير» والتلبيس يحميان الأسنان
مع تطور الطب في السنوات الأخيرة، أصبح الأطباء يستخدمون تقنية الليزر في عديد من المجالات الطبية منها طب الأسنان لعلاج
يستضيف موقع البيان الإلكتروني يوم الأربعاء الدكتور مناف طاهر آغا أستاذ الليزر والتقنيات الحديثة بكلية طب الأسنان في
إيران.. المجتمع الدولي
كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في حفل إنساني
زوار يقفون أمام لوحة في إحدى الصالات الرئيسية لمتحف الفن في برلين، خلال فعالية احتفالية بيوم المتحف العالمي (IMD) في
زهرتان من السودان خلال مشاركتهما ضمن فعالية «ثقافات وشعوب» في الشارقة، وهي بمثابة واحة تجمع الثقافات المتنوعة وتحتفي
زوار يلمسون فراشات مزركشة، ويستمتعون بهبوطها الظريف على أكفهم، في حديقة دبي للفراشات، التي تضم 26 فصيلة تحلق ما بين 120
لقطات فنية تجمع بين نصب واحة الكرامة وجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، ويعد هذا الصرح التذكاري للشهداء مقصداً رئيسياً للزوار والسائحين،
مجموعة من الصور من فعاليات ختام تمرين "درع الخليج المشترك 1".
البهجة، والفرح، والمتعة والإبداع، الفوز والاحتفال، يوم المهرجان، يوم كأس دبي العالمي للخيول، الذي يستمتع به الجميع، من كانوا
يحظى الزائر للقرية العالمية في دبي، بفرصة نوعية للاطلاع على بانوراما مفردات تراث وثقافات الشعوب، وذلك كما تعكس هذه الصور،
أطلقت «إعمار للترفيه»، التابعة لشركة إعمار العقارية، أمس، مجمع الواقع الافتراضي الجديد «فيرتشوال رياليتي بارك VR Park» الأول من نوعه،
جابت فرقة التراث الشعبي الإماراتي شوارع العاصمة الفرنسية باريس
احتفت الإمارات قيادة وشعبا بعودة أحد جنودها البواسل، البطل الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان إلى أرض الوطن سالما معافى.
سائحة تمارس رياضة فن «اليوغا» بين آثار جبل القلعة، الذي يضم العديد من الآثار البيزنطية، في العاصمة الأردنية عمّان.
سار وفدا الكوريتين سويا في حفل افتتاح لامع ومسالم للنسخة 23 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ المقررة حتى 25 فبراير الجاري
الفنانة ومصممة الغرافيك روبي سيليفيوس، من نيويورك، استخدمت أكياس الشاي المستعملة لبث مشروعها الجديد بعنوان «363 يوماً من الشاي»،
شهد العالم حدثاً فلكياً فريداً الأربعاء، مع خسوف كامل للقمر قدم مشهداً سماوياً يحبس الأنفاس، حيث تمكن سكان أجزاء واسعة من الأرض رؤيته، في ظاهرة يسميها العلماء "قمر الدم الأزرق العملاق".
تابع الملايين من حول العالم اليوم، الأربعاء، لمشاهدة ظاهرة نادرة يقترن فيها خسوف القمر بما يطلق عليه "القمر الأزرق الدموي العملاق" عند سقوط ظل الأرض عليه.