مترو دبي.. 15 عاماً تميزاً وجودة وفرادة

المصدر: تصوير-باتريك كاستيلو

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15 عاماً من الإبداع والجودة والتميز يتوجها ويكملها مترو دبي، اليوم، التاسع من سبتمبر، إذ تحتفي الإمارة مع حصاد ونتائج هذا المشروع الرائد بإحدى جواهر قصة تفردها العالمية، التي تستلهم مكنونها وأنوارها من رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فترسم آفاق المستقبل المشرق بالمعمورة، بينما هي تواصل ديدنها ودأبها للحفاظ على موقعها القيادي الرفيع، بوصفها أيقونة حضارية دولية تبدع وتبتكر، وتحتضن أرقى أنواع وأشكال الروائع والخدمات والبنى التحتية، التي تكرس تفوقها وتصوغ حكايات تقدم وسعادة مثالية لا تضاهى، للبشرية جمعاء.