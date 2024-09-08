قصة إنجاز وتميز مستدامة

المصدر: تصوير: سالم خميس

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تطور عمراني نوعي ومذهل، تشهده دبي منذ عقود، يوازي مستويات تقدم الإمارة في كافة المجالات والحقول تعزز معه موقعها كمدينة عالمية تحتضن روائع المعمار، موفرة مع هذا التوجه ملامح جذب مهمة تستقطب معها الزوار والمتخصصين والمهتمين من كافة أنحاء العالم، ونلحظ في الصورتين مدى التطور الكبير الذي تشهده الإمارة في مناطقها وأركانها المتنوعة خلال أوقات وسنوات قياسية، إذ نشاهد في الصورتين منطقة بديرة بدبي بين الماضي والحاضر ونتبين معهما واقع التطور والتغير النوعي الذي طرأ على هذا المكان، كما يظهر فندق حياة ريجنسي الذي يعد أحد معالم دبي المهمة، لتسرد الصورتان بذلك إحدى قصص إنجازات دبي وحكايات تفردها المستدامة.