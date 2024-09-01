شارع الاتحاد.. ماضٍ طموح وحاضر زاهر

المصدر: تصوير: سالم خميس

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تشق الشوارع في دبي طريقها بين أحضان المدينة، مكونةً لوحة فنية معمارية تدل على مدى اهتمام حكومة دبي بالبنية التحتية والتطور المعماري والهندسي. وتعد هذه الشوارع بمثابة شريان الحياة للمدينة، فهي تربط بين مختلف أنحاء الإمارة، وتؤدي إلى العديد من الأماكن الحيوية من مواقع الأعمال والأنشطة الاقتصادية، والمواقع السياحية والترفيهية البارزة، كما تقود إلى المدن الرئيسة في الإمارات الأخرى.

ويروي كل واحد من هذه الشوارع حكاية من حكايات دبي المذهلة، التي تتنقل بنا بين زمنين: ماضٍ طموح، وحاضر زاهر. وفي الصورة، شارع الاتحاد، في ماضيه وحاضره، وحكاية عن التطورات الكبيرة، والتغيرات العمرانية الهائلة التي طرأت عليه.