محمية المرموم.. جمال الطبيعة وتنوع البيئة

المصدر: تصوير: باتريك كاستيلو

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يلمع بريق محمية المرموم الصحراوية كواحدة من أكثر الوجهات الطبيعية جذباً للزوار من جميع الأنحاء؛ إذ تعد أول محمية صحراوية غير مسورة تدمج بين مفهوم الترفيه المستدام وحماية الطبيعة، وتضم سلسلة من البحيرات الصناعية البالغ عددها 40 بحيرةً.

كما تحتضن آلاف الحيوانات والطيور المهاجرة والمهددة بالانقراض، ناهيك عن أعداد النباتات الصحراوية. وقد تم إنشاؤها بأمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله ورعاه، حيث تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتوفير بيئة طبيعية صحراوية تمنح الزوّار تجربة فريدة ومميزة. وفي الصورة، غزالان يتجولان في المحمية.