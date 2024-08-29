المرأة الإماراتية.. عنوان العطاء

المصدر: تصوير : دينيس مالاري

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يأتي احتفال دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية تقديراً للمكانة العالية التي تحتلها في المجتمع، ودعماً لقدراتها ومشاركتها في مسيرة النهضة الشاملة، واعتزازاً بعطائها والدور المميز الذي تقوم به في كافة الحقول والمجالات وما تضطلع به من مهام ومسؤوليات عظيمة تنهض بها باقتدار، وتنجزها بمهارة وكفاءة عاليتين.

يوم المرأة الإماراتية هو يوم لكل مجتمع الإمارات، واحتفاء بالطموحات الكبيرة التي تقود نحو المستقبل الزاهر، الذي تشارك المرأة الإماراتية في بنائه وتشييده.