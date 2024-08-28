عام دراسي مليء بالأمل

المصدر: تصوير: إبراهيم صادق

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يعد موسم العودة إلى المدارس واحداً من أكثر الأوقات حماساً وإثارة في دبي، حيث يغدو التلاميذ الصغار واليافعون أهم المتسوقين في هذه الفترة، لبدء عام دراسي جديد مليء بالأمل والثقة بالمستقبل، وهو ما تستجيب له مراكز التسوق في المدينة من خلال الحملات الترويجية والعروض المجزية، المقرونة بفرص الفوز بجوائز مذهلة.

وهذا كله، مع ما يثيره الموسم من بهجة في نفوس الأطفال واليافعين يجعل من العودة إلى مقاعد الدراسة مناسبة لا تنسى. وفي الصورة، أطفال يرسمون أمنيات للمستقبل في أحد محلات بيع مستلزمات المدارس في دبي.