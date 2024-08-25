الطيران الشراعي في دبي.. رياضة وترفيه

المصدر: تصوير: باتريك كاستيلو

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفر دبي مزيجاً من الرياضات ووسائل الترفيه العصرية، التي تضيف قيمة رائعة إلى الرحلات وأوقات العطلات، وتمنح الزوار فرصة الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والمرافق السياحية بأسلوب غير تقليدي.

وفي الصورة، يستمتع بعض الزوار بالطيران الشراعي، وهم يحلقون فوق منطقة القدرة، المعروفة ببحيراتها الصناعية، التي تحيط بها الكثبان الرملية من كل الجهات، وتعتبر موطناً لمجموعة كبيرة ومتنوعة من الحيوانات مثل الغزلان والثعالب والبط وأكثر من 170 نوعاً من أنواع الطيور في الإمارات.