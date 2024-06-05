عبرة دبي .. روعة تراث وحداثة مبهرة

المصدر: تصوير: زافيير ويلسون

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تعد قوارب العبرة التراثية، العاملة على ضفتي الخور بين منطقتي بر دبي وديرة، من أفضل الوسائل للتعرف على المدينة وسحرها الذي يمتد من روعة التراث والتقاليد إلى عناصر الحداثة المبهرة.

كما أنها الوسيلة الأفضل للقيام بجولة صباحية لمراقبة بدء النشاط في المنطقة التجارية العريقة، وتأمل المعالم الرائعة في دبي القديمة، بما فيها المنازل التراثية وأبراج الهواء والمآذن، فضلاً عن مجموعة من المعالم الجديدة التي تشمل «ديرة توين تاورز» والفنادق والمباني المطلة على المياه.