التاكسي الطائر.. فصل جديد في ريادة دبي

المصدر: تصوير: سالم خميس

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لا تعرف حكاية ريادة دبي أي حدود. ففي كل يوم تضرب موعداً مع الجديد المذهل والمبتكر في ميادين التطور والنماء والتقدم، والذي يكفل راحة ورفاهية الإنسانية وتعزيز فرص توظيف الاختراعات العلمية في سبيل سعادة البشر، وهو ما يتجسد جلياً في التاكسي الطائر، الذي يعرض نموذجه في الدورة الـ 11 من القمة العالمية للحكومات في دبي، حيث وقعت هيئة الطرق والمواصلات، ضمن فعاليات «القمة»، اتفاقية إطلاق خدمة التاكسي الجوي بحلول عام 2026، لتصبح دبي بهذا، أول مدينة في العالم تتمتع بالنقل الجوي التجاري عبر التاكسي الجوي الكهربائي بالمناطق الحضرية.