حديقة النحل في حتا.. سحر وأسرار

المصدر: تصوير: زيشان أحمد

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تغتني حديقة النحل في حتا، بحكايات معرفية مقرونة بجماليات ومتعة لا تضاهى، إذ تتوافر في أركان موقعها الآسر وسط تضاريس الطبعية الخلابة، والممتد على مساحة 16 ألف متر، باقات أنشطة تثقيفية ثرية يشاهد أفراد الجمهور الزوار معها صناديق النحل ويطلعون على أسرار حيواته وأنظمة عمله الدقيقة.

وتعد حديقة النحل في حتا، الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وهي تضم ما يتعدى الـ100 ألف نحلة و3000 خلية، وتمثل ركيزة أساسية للاستدامة الغذائية، كما أنها تتضمن معهداً لتدريب النحالين المحترفين والهواة لتعريفهم بفنون تربية نحل العسل، علاوة على كونها تتيح للجمهور التعرف إلى كل ما يتعلق بتربية النحل، ما يجعلها وجهة مفضلة للعائلات والمتخصصين، من شتى أنحاء دولة الإمارات.