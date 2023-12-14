سديم «الحلزون» في سماء الإمارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

لوحة بديعة التكوين، رسمها سديم «الحلزون»، في تبديه بسماء الإمارات، أخيراً، إذ رصده مرصد الختم الفلكي، التابع لمركز الفلك الدولي في أبوظبي، في صور متنوعة، فريدة، وذلك إثر تشكله بفعل انفجار نجم يقترب من حجم الشمس، حيث برز قلب النجم، في الوسط، كما لو أنه قزم بلون أبيض، بينما تناثرت العناصر والأجزاء الأخرى حوله على شكل حلقة.

يذكر أن هذا السديم يقع في برج الدلو، ويبعد عنا 655 سنة ضوئية. وقد بلغت المدة الزمنية لعملية تصويره: 10.5 ساعات، واستخدمت مرشحات خاصة في العملية، تسمح بمرور المكونات الناتجة عن الهيدروجين والأكسجين والكبريت.