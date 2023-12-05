«ثلاثية» القائد وثقافة الاستدامة

المصدر: تصوير: سالم خميس

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تتجلى رؤى وفلسفة وتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ملهمة وخلاقة متألقة في تأثيراتها وسياقاتها ضمن فعاليات وبرامج مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي. وفي الصورة المجسم الفني البارز الذي يجسد شعار «ثلاثية» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أنجزته بلدية دبي باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويقدم رسالة حيوية ودعوة بناءة، تحلقان بأبجديات الفن والجمال لتعزيز قيم الحفاظ على البيئة وتكريس ثقافة الاستدامة في أنحاء المعمورة.