«واحة الكرامة»: ملاحم شهدائنا عز وفَخَار

المصدر: تصوير: سيف الكعبي

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تفاخر وتعتز دولة الإمارات العربية المتحدة بأبنائها الميامين، جمعياً، وعلى رأسهم شهداؤها الأبرار الذين تمجد بطولاتهم وسيرهم الغراء، مخلدة مآثرهم العظيمة ومشيدة بشيمهم، ذلك في كل حين ومكان، وهو ما يجسده صرح «واحة الكرامة» في أبوظبي، الذي افتتح رسمياً في 30 نوفمبر 2016، عرفاناً من قادة الدولة الكرام، بما قدمه هؤلاء الأبطال من تضحيات، وتعبيراً عن رفعة مكانة هؤلاء المخلصين الأغيار الذين جادوا بأرواحهم وسطروا ملاحم عز وفداء مشرفة غاية الذود عن حياض الوطن، وصون أمنه وكرامته، وحفظ مكتسباته ومكانته.