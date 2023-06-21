الحديقة القرآنية.. أجواء روحانية ومعرفية

المصدر: تصوير : سالم خميس

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تمثل الحديقة القرآنية في دبي، وجهة حيوية ثرية بألوان المعارف الروحانية والثقافة والتمتع بآفاق التكنولوجيا وفضاءاتها، إذ تعرف بقيمة وغنى الدين الإسلامي السمح، بطريقة شيقة وحيوية ترتكز بشكل رئيسي على الإبداع، فهي تتضمن مجموعات حدائق صغيرة، تشمل: الحديقة الإسلامية، والحديقة الصحراوية، والحديقة الأندلسية، والبيت الزجاجي، وكهف المعجزات (الصورة)، وبحيرة موسى، وأماكن للترفيه، وخدمات تجارية تخدم زوار الحديقة، إضافة إلى جميع الأشجار التي ذكرت في القرآن الكريم، وأمام كل منها لوحة غنية بالمعلومات عن كل شجرة وكيف ذكرت في القرآن الكريم.