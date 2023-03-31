أجواء إيمانية وأخوة ومحبة

المصدر: تصوير: زيشان أحمد

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كثيرة هي مظاهر ونماذج وبرامج الخير والأخوة في دولة الإمارات، ومن بين أبهى تجليات صورها في شهر رمضان المبارك موائد الرحمن، التي تتوزع بكثافة في مناطق عدة بالدولة، فتجمع الصائمين في وقت الإفطار، ليتناولوا الطعام سوية، في المساجد، ذلك في ظل أجواء إيمانية واجتماعية وتكافلية فريدة، تنعم بها الإمارات، التي تضم أبناء جنسيات عديدة في رحابها، يعيشون بطمأنينة ومحبة ووئام، وهو ما يتبدى في دلالات الصورة، التي يظهر فيها صائمون خلال اجتماعهم على مائدة الإفطار في مسجد العفة بمدينة الذيد في الشارقة.