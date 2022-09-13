أجمل الذكريات مع القائد الرمز

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صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في طفولته، في صورة نشرها سمو ولي عهد دبي، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بتعليق «أجمل ما في الذكريات.. أن يقف بجوارك هذا الرمز»، معبراً سموه بذلك عن فخره واعتزازه بمواقف ومناقب فارس العرب، حيث تربى سموه في مدرسته، ونهل من رؤاه وفكره، ووجده على الدوام خير مرشد وداعم ومعلّم.