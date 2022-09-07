معانٍ سامية

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على حسابه الشخصي في «إنستغرام» مجموعة من الصور التي تواكب محطات من طفولة سموه، ويظهر فيها برفقة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ووالده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وتجسد الصور معاني سامية وقيماً أصيلة، أحاطت بنشأة سمو ولي عهد دبي، الفارس والشاعر المتسم بأنبل السمات والمناقب.