محمد بن راشد في رحلة برية بالريف البريطاني

المصدر: دبي - البيان

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صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في صور نشرها سمو الشيخ حمدان بن محمد، عبر حسابه في «إنستغرام»، خلال إحدى الرحلات البرية في يوركشاير ببريطانيا، وهي مقاطعة ريفية ذات طبيعة خلابة.

وتضمنت رحلة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وسمو الشيخ حمدان بن محمد، ممارسة رياضة الصيد. ورافق سموهما خلال الرحلة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ومعالي خليفة سعيد سليمان، وسلطان السبوسي.