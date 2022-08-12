إطلالة رابعة

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أطل آخر «قمر عملاق» لعام 2022 على سماء الأرض، أمس، حيث بات حجمه الظاهري أكبر بحوالي 8% وأكثر إضاءة بحوالي %16 عن المتوسط، ليمتع بذلك عيون عشاق الظواهر الفريدة في مختلف أرجاء دولة الإمارات في مشهد فلكي مبهر وبديع، إذ شكل لوحات جمالية ساحرة. و«القمر العملاق» وصف يطلق على القمر المحاق أو القمر البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتراً.

وهذا العام، رصد ثلاثة أقمار عملاقة في مايو ويونيو ويوليو على التوالي، ويعد القمر العملاق أمس القمر الرابع لعام 2022. عدسة «البيان» رصدت الظاهرة في سماء الإمارات، فكانت هذه اللقطات البانورامية الأخّاذة.