لوحات الغروب

المصدر: (وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحتفي الناس في شتى أنحاء العالم بروائع الطبيعة، مع انطلاقة فصل الصيف، سواء بممارسة أنشطة متنوعة على الشواطئ، أو تأمل جمال الطبيعة عند غروب الشمس، ويتجلى ذلك الاحتفاء في إحدى الصور لمشهد ساحر وبديع من دبي لقارب يبحر عند غروب الشمس وسط أحضان عوالم الطبيعة الخلابة، قبل أن يسدل الليل ستاره بانتظار يوم جديد يطل على المدينة، مشكلاً لوحة مسكونة بمفردات التميز وألوان الجمال والسحر، بينما تظهر الصور الأخرى تمتع الناس في أمريكا وروسيا وبريطانيا بأجواء الصيف على الشواطئ وتأملهم للغروب.