فخر و«حقايق واضحه»

المصدر: | تصوير: إبراهيم صادق

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لا بهاء يضاهي الروائع الفنية حين يكون نبضها قصيد قائد ومبدع يتغنى بفرائد إنجاز فارس العرب وباني نهضة دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأما موضوعها فهو قصة وجماليات «دانة الدنيا»، الحاضرة الإبداعية العالمية المتفردة. تلك هي حكاية الجدارية في الصورة، التي تزين شارع الوصل بدبي.

حيث يظهر فيها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بينما يطالع من نافذة الطائرة، معالم دبي الشهيرة الأخاذة، والتي تبرز وهي موشاة ببيت شعر لسموه من قصيدته «فخر الأجيال»:

حقايق واضحه من دون ابو راشد صعب تنطال

تـباركها الـقـلـوب وتـبهـر الـناظـر مغـانـيـها