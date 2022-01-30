المصدر: دبي - ياسر موسى ــ تصوير: سالم خميس

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يقدم «إكسبو 2020 دبي»، لزواره، حزمة شاملة من المفردات المحلية من مختلف مجالات الحياة، وحقبها المختلفة. «لانا»، ناقة إكسبو، واحدة من المفردات الحاضرة في الحدث، وتؤشر على الماضي والحاضر معاً، إذ كما لم تغب عن الحياة في الإمارات حتى يومنا هذا، فإنها لم تغب كذلك عن «إكسبو»، وتتألق في «جناح صميم»، جناح التراث الإماراتي في أصالته، الذي ينقل الزائر في جولة معرفية شيقة في تطور الثقافة الإماراتية، والغوص في مفرداتها التراثية. «لانا»، ناقة إكسبو، واحدة من وسائل التنقل التراثية، التي اعتمدت عليها المجتمعات القديمة؛ لذا، فإن وجودها في «جناح صميم» في «إكسبو 2020 دبي»، الذي يحتفي بـ «التنقل» إلى جانب «الاستدامة» و«الفرص»، له مغزاه ومعناه العميق.