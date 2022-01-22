شتاء يهطل قصائد

المصدر: تصوير: زيشان أحمد

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إنها ليست مجرد حملة وطنية، ولكنها قصيدة وجدانية كتبها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وكتبها بمهجة وقلب مفعم بحب الأرض وناسها..

وهي كذلك عبارة تحمل مشاعر الملايين ممن مروا بالإمارات، وجاءوا إليها، وعملوا فيها، وشربوا من مائها، واطمأنوا إلى سكينتها، وعاشوا حلمها، وكانوا جزءاً منها، وتمتعوا بهذا المطر الذي يهطل قصائد..

إنه «أجمل شتاء في العالم»، فعلاً وحقاً.

حينما تبتسم السماء للبلاد والعباد، وعندما يضحك الفضاء في وجوه العطشى والهواء النقي. وحينما يتمكن الإنسان برداء خفيف أن يقف على قمة جبل مهيب اسمه جبل جيس، ويتأمل الجمال.. جمال شتاء الإمارات.