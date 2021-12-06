فارس الميادين وملهم المتطوعين

المصدر: تصوير: سالم خميس

ت + ت - الحجم الطبيعي

ليس من حقل إبداع وخير، إلا وتخط دبي في كتابه إسهامات ناصعة، حيث تجلى ذلك في أرفع صوره أمس، خلال فعاليات حفل خاص باليوم العالمي للتطوع، شهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نظم على مسرح دبي ميلينيوم في «إكسبو 2020 دبي»، وجسد دأب دبي والإمارات لتعزيز التكاتف المجتمعي والإنساني العام. وتمثل الصورة أحد المتطوعين باحثاً عن صورته من بين آلاف الصور، التي شكلت صورة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، باعتباره رمزاً وملهماً للمتطوعين.