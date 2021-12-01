راية العز وعيد الأمجاد

المصدر: تصوير: أحمد عبيد

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شامخة تبقى راية الإمارات، ونابضة بالمجد وروح الإنجاز، إذ تحميها وتصون رفعتها حكمة وإرادة قادة ميامين وشكيمة شعب متفرد بينما هي تعانق في كل يوم ومرحلة جديدة، حكاية نجاح وتميز وطن الخير والتسامح والمحبة. وكم تبدت وتتبدى ملامح عزتها وشموخها أثرى وأبهى في هذي الأيام بينما هي تعانق حكايات الفرح والفخر في عيد الاتحاد الـ50، حيث تناغمت في تشكيلات وهيئات فريدة لتروي أهم قصص نجاحات دولة الإمارات، ومن بين ذلك، تشكيل حديقة الأعلام في «كايت بيتش» في دبي، الذي رسم وعكس شعار «إكسبو 2020 دبي»، تعبيراً عن كون هذا الحدث الرائع ثمرة خلاقة من ثمرات الاتحاد المجيد.